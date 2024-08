Casal é morto a tiros dentro de carro na Maraponga

Crime ocorreu por volta das 19h30min na rua Itacira. Moradores relataram terem ouvido mais de 20 disparos. Imagens mostram que o homem e a mulher morreram no local do crime

Um homem e uma mulher foram mortos a tiros dentro de um carro por volta das 19h30min da noite desta segunda-feira, 26, na rua Itacira, localizada no bairro Maraponga, em Fortaleza. Imagens feitas no local do crime mostram o veículo crivado de balas e as vítimas mortas no próprio local da execução.

A mulher estava no banco dianteiro, enquanto o homem, que era quem dirigia o carro, estava caído na via, próximo ao veículo. Moradores relataram terem ouvido mais de 20 disparos.