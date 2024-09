Fortaleza recebe congresso nacional de educação com lançamento de IA para professores

O evento começa nesta quinta-feira, 19 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará

Na ocasião, ainda haverá o lançamento da inteligência artificial da startup Maieutics para os docentes, com questões elaboradas a partir do conteúdo ministrado em sala de forma personalizada, sendo programada para não repetir as perguntas.

Fortaleza será palco do X Congresso Nacional de Educação (Conedu), que busca estreitar os laços da universidade com a educação básica por meio da produção de conhecimentos e debater questões de formação e avaliação. A programação ocorre de 19 a 21 de setembro no Centro de Eventos do Ceará, com a presença de mais de dez mil educadores de todo o Brasil (inscrições estão encerradas).

Conforme o CEO da Maieutics, Rodrigo Streithorst, o evento é uma oportunidade de para discutir inovações e os desafios da educação para a próxima década. "A nossa plataforma foi desenvolvida com o intuito de auxiliar professores a criar avaliações personalizadas com base no conteúdo ministrado em sala de aula, e acreditamos que o público do evento, formado por professores da educação básica e superior, terá grande interesse em nossa proposta", comenta.



Durante o congresso, a startup vai propor o uso da tecnologia em esfera geral na elaboração de questões para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), realizado de três em três anos pelo Inep para medir o desempenho dos alunos que estão finalizando os cursos de graduação.

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) estará presente no evento com a mesa-redonda “Como acolher as diferenças no ambiente escolar”, que ocorrerá a partir das 15 horas na Arena de Inovação Educacional.

O momento contará com a presença da promotora de justiça Greycianny Carvalho e da professora Maria de Nazaré Soares, professoras do curso “Como desenvolver equidade no ambiente escolar”, da Universidade Aberta do Nordeste (UANE/FDR), com a medição de Lia Leite, das Edições Demócrito Rocha.