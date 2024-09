Quatro jornalistas do O POVO são premiados no Prêmio Sebrae de Jornalismo 2024

FORTALEZA-CE,BRASIL, 17-09-2024: Jornalistas do O povo ficaram entre os finalistas do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2024 (11ª edição). Da esquerda para a direita: Júlio Caesar foi o terceiro colocado na categoria fotojornalismo, Carol Kossling foi segunda colocada na categoria texto, CAmilla Magalães foi primeira colocada na categoria áudio, e Wanderson Trindade, com seu filho Noah nos braços, foi primeiro colocado na categoria texto. (Foto: Naiana Gomes, especial para O Povo) Crédito: NAIANA GOMES/Especial para O Povo

O POVO, O POVO+ e a Rádio O POVO CBN foram premiados em três categorias no Prêmio Sebrae de Jornalismo 2024 (PSJ) - Etapa Estadual Ceará. Quatro jornalistas do Grupo de Comunicação O POVO levaram premiações, em cerimônia realizada na noite desta terça-feira, 17, no Náutico Atlético Cearense, em Fortaleza. Evento é promovido pelo Sebrae Nacional, junto às unidades estaduais da instituição e reconhece reportagens sobre empreendedorismo, considerando as categorias Áudio, Fotojornalismo, Texto e Vídeo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O repórter e colunista de games do O POVO+, Wanderson Trindade, ficou em primeiro lugar na categoria Texto, com a reportagem “Games como negócios”, que conta a história de cearenses que uniram a paixão pelos jogos eletrônicos com o empreendedorismo.

"É uma felicidade muito grande ter o trabalho reconhecido [...] Contar essas histórias para os nossos leitores e vê-las em uma série de reportagens que foi homenageada é ter a certeza de que estamos fazendo um trabalho bem feito", diz. Já o segundo lugar ficou com a reportagem “O valor do crédito para as mães chefes de família”, escrita pela jornalista do O POVO Carol Kossling, editora de projetos e colunista ESG. "É sempre gratificante receber um prêmio e esse tem um gostinho especial pelo tema que trouxe, mães chefes de família no Brasil, que são a maioria, e precisam de crédito para empreender e cuidar de suas famílias", conta.

Reportagem carrega ainda a fotografia que venceu a terceira colocação do prêmio na categoria Fotojornalismo, de autoria do fotojornalista Júlio Caesar.

"Foi uma honra estar mais uma vez entre os finalistas do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Pela importância, abrangência nacional e constância do prêmio, que está na sua 11° edição, é relevante para qualquer profissional ter seu trabalho selecionado", diz o fotógrafo do O POVO. Já a repórter da Rádio O POVO CBN, Camila Magalhães, ficou em primeiro lugar na categoria Radiojornalismo, com a reportagem “Recomeços: o impacto do empreendedorismo na história das pessoas”.