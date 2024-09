Símbolo do Estado, Farol do Mucuripe vai passar por reforma; prazo é de 8 meses

Obras serão divididas em duas etapas, com modernização do equipamento e urbanização do entorno; prazo de conclusão é de até oito meses

O plano da reforma prevê a revitalização e modernização do equipamento, com inclusão de elevadores e outras ferramentas de acessibilidade. De acordo com o secretário executivo da Secretaria de Turismo do Ceará (Setur), Jonas Dezidoro, o objetivo é fazer com que a população volte a frequentar o espaço.

Símbolo estampado na bandeira do Estado do Ceará, o Farol do Mucuripe, em Fortaleza , passará por reforma. Prazo de conclusão das obras é de até oito meses. A ordem de serviço para a obra foi assinada na manhã desta terça-feira, 18, marcando o início das melhorias no monumento histórico.

“Hoje é a ordem de serviço para que a gente consiga de fato recuperar o equipamento, modernizar e entregar ao povo cearense um equipamento moderno, pronto e que a gente merece. Vocês sabem sabem que o farol está na nossa bandeira, está no nosso brazão, então é um equipamento fantástico”, pontua Dezidoro.

Ponto de referência para embarcações até 1957, quando foi desativado, o Velho Olho do Mar, como também é conhecido, ainda não tem definida sua futura serventia. De acordo com o secretário executivo, a utilização do espaço, que já sediou o Museu do Jangadeiro, será definida em reunião com a comunidade do entorno do Farol e a Secretaria de Cultura do Ceará (Secult).

Obras também devem beneficiar entorno do farol

As obras do Farol do Mucuripe serão divididas em duas etapas. A primeira, de revitalização do monumento, e a segunda, para a urbanização do entorno. A expectativa é de que o novo modelo atraia turistas e moradores, que relatam pouca relação direta com o farol.