Vivo fora do ar: usuários relatam instabilidade no sinal hoje, 17

Usuários da operadora Vivo relataram dificuldades em acessar os serviços da empresa de telefonia no início da tarde desta terça-feira, 17. Os problemas se concentram na falta e na instabilidade do sinal da telefonia móvel em Fortaleza (Ceará) e outras cidades do Brasil. O POVO contatou a operadora, que confirmou a instabilidade.

De acordo com a plataforma Downdetector, utilizada para fornecer aos usuários informações sobre o status de diversos sites e serviços em tempo real, 203 usuários da Vivo relataram instabilidade do serviço até às 16h53min desta terça-feira, 16. A plataforma registrou um pico de reclamações por volta das 12h, com 465 apontamentos.

Conforme o Downdetector, 48% das queixas são relacionadas à internet móvel; 36% à falta de sinal; e 16% à rede de internet fixa.

Vivo fora do ar além de Fortaleza

O site apontou que as cidades com mais relatos de instabilidade no sinal foram Fortaleza (CE), Primavera do Leste (MT), Florianópolis (SC), Teresina (PI), São Paulo, Rio de Janeiro e São José (SC).