Morador é morto a tiros na entrada de condomínio em Fortaleza

Residencial onde o crime ocorreu fica ao lado do Parque Rachel de Queiroz, local de grande movimentação de pessoas a partir do fim da tarde. O crime ocorreu às 15h44min.

Um homem identificado como Antônio Eugênio de Oliveira Filho, de 30 anos, foi morto a tiros na entrada do condomínio onde morava, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza . O crime foi registrado na tarde dessa terça-feira, 17.

Após baleado, Eugênio ainda conseguiu dirigir para dentro do residencial.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do homicídio.

A 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é responsável pela investigação.