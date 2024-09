Instalados há um ano, parte dos xiringadores de Fortaleza está quebrada e sem funcionar

Pelo menos três dos equipamentos instalados na Beira-Mar estão quebrados Crédito: Samuel Setubal

O primeiro totem foi instalado na avenida Beira-Mar, próximo ao cruzamento com a rua José Vilar, bairro Meireles. Visitado pelo O POVO na última quinta-feira, 12, o equipamento é um dos que segue em plena atividade, atendendo pedestres, ciclistas e pessoas do calçadão. Poucos minutos são necessários para ver as primeiras pessoas utilizando o equipamento. Um deles é Raimundo Orlando, 80, ciclista que faz o percurso Parangaba-Mercado dos peixes duas vezes por semana. Usuário frequente dos xiringadores, ele questiona a qualidade e a origem da água. “Uso todos eles [xiringadores]. Água tá assim, meio toldada. Com uma tolda branca. Joguei aqui no espelho [da bicicleta] e vi a água saindo toldada. Algumas pessoas já me reclamaram também”, conta o aposentado.

Questionada sobre a origem da água que sai dos xiringadores, a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) informou que água utilizada nos equipamentos vem da Cagece, responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água na Cidade. Esse equipamento realiza filtragem da água para garantir a sua potabilidade. Um pouco mais adiante, ainda na avenida Beira-Mar, está outro xiringador, situado em frente ao hotel Gran Marquise. Este por sua vez se encontra quebrado, sem saídas para vapor de água ou água potável. Quem frequenta o local diariamente aponta que esta não é a primeira vez que o equipamento fica sem funcionar. Em conversa com O POVO, um grupo de taxistas atuante na região aponta o vandalismo como a principal causa para os constantes danos ao totem.

“Se ele estiver ativo, com certeza o pessoal usa. Mas como vai usar se chega lá e alguém quebrou? Nós, cidadãos, preservamos porque quem paga somos nós, mas alguém, que eu não sei nem quem é, quebra. Não está nem aí”, comenta o taxista Francisco Rogério, 55. Política pública para pessoas em situação de rua Além dos praticantes de atividades físicas, quem também se beneficia com os xiringadores é a população em situação de rua, que quando o equipamento funciona, passa a ter acesso à água potável de forma gratuita, em tempo integral e de fácil manejo. Um exemplo desse serviço é o xiringador do Lago Jacarey, alocado na avenida Viena Weyne, do bairro Cambeba. Frequentadores do local afirmam que a medida é muito eficaz para o público desalojado, mas também alertam para o desperdício causado por quem pratica atividades físicas no espaço.

“O pessoal usa muito pela manhã. É mais o pessoal da rua. Eu que trabalho também com causas sociais, acho bem interessante. Porém, o pessoal da classe média e os ricos, quando vêm caminhar aqui ficam apertando o botãozinho para ver a água xiringando. Tá faltando educação. Devia ter uma placa avisando como funciona e para quê serve”, aponta o empresário Ricardo Bessa, 43. Manutenção e novos xiringadores

A respeito dos três totens quebrados, a Citinova informou que dois deles, próximos ao Gran Marquise e ao Parque Rachel de Queiroz, já foram consertados. Quanto ao posto da Godofredo Maciel, a pasta informa que este passa por manutenção devido à falha no fornecimento de água e será restabelecido em breve. Além dos três xiringadores que não funcionam, um quarto equipamento não foi encontrado pelo O POVO no endereço apontado pela Prefeitura de Fortaleza como local de instalação.

De acordo com a gestão, o totem está no cruzamento entre a avenida José Bastos e a rua Rio Grande do Norte. Entretanto, não há cruzamento entre a avenida José Bastos e a Rua Rio Grande do Norte, já que elas ficam em bairros diferentes: Damas e Demócrito Rocha, respectivamente. O POVO verificou que a Rio Grande do Norte faz cruzamento com a rua José Bastos, não com a avenida. No cruzamento entre as duas ruas não há xiringador, apenas uma academia pública situada em uma praça. Questionadas se o endereço do totem é realmente entre as ruas e por qual motivo ele não estava lá, a Citinova informou que o equipamento está em um trecho da avenida José Bastos, que naquela altura recebe o nome de avenida Américo Barreira. Devido ao desencontro de informações, o totem não foi analisado.