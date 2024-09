Marinha alerta para intensificação dos ventos na faixa litorânea de Fortaleza

A faixa litorânea entre os estados de Rio Grande do Norte (RN) e Maranhão (MA), nos municípios de Touros (RN) e São Luís (MA), além da faixa litorânea da região de Fortaleza, serão afetados pela intensificação dos ventos, alerta a Marinha do Brasil. Os ventos seguem em direção sudeste a leste, com intensidade de até 60 km/h, de quarta-feira, 11, até sexta-feira, 13 de setembro.

A Marinha mantém os avisos de mau tempo no endereço eletrônico. As informações podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook.

