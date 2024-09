Jesualdo Pereira Farias recebe o título de Professor Emérito da UFC

Cerimônia foi realizada na Reitoria da instituição, situada no bairro Benfica, em Fortaleza

Jesualdo Pereira Farias, ex-Reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), recebeu o título de Professor Emérito da entidade de ensino na noite dessa quarta-feira, 11. Educador teve a trajetória reconhecida em cerimônia que foi realizada na Reitoria da instituição, no bairro Benfica, em Fortaleza .

A gestão de Pereira à frente da universidade federal do Ceará durou de 2008 a 2015. Ele saiu do cargo para assumir a Secretaria de Educação Superior (Sesu), do Ministério da Educação (MEC).