Ministério da Saúde autoriza repasse emergencial à Santa Casa de Fortaleza, diz Sesa

Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza possui uma dívida de R$ 100 milhões e opera abaixo da capacidade por falta de recursos financeiros Crédito: Matheus Souza

O Ministério da Saúde autorizou um repasse emergencial à Santa de Misericórdia de Fortaleza para financiamento dos serviços da entidade. A medida é resultado de um acordo firmado entre e hospital, Governo do Ceará e o órgão federal, divulgado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas, e a titular da Secretaria da Saúde (Sesa), Tânia Mara Coelho, nesta quinta-feira, 12, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. A proposta orçamentária para o recurso deverá ser enviada pela Sesa ao Ministério da Saúde para o repasse a ser destinado à entidade. O Governo do Ceará deverá ficar responsável por encaminhar o valor ao hospital para melhorias na gestão. A previsão é que a proposta seja enviada ao ministério até o início do próximo mês de outubro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com Elmano de Freitas, após uma reunião nessa quarta-feira, 11, com os representantes do governo estadual, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o provedor da Santa Casa, Vladimir Spinelli, foi firmado um acordo de colaboração com a entidade. “Temos sofrido uma demanda crescente nos hospitais e precisamos ter melhores condições de atendimento. Ter a Santa Casa fortalecida é muito importante para o SUS”, disse

A Santa Casa possui 266 leitos, sendo que, atualmente, o funcionamento é de cerca de 25% da capacidade e a realização de cirurgias, em torno de 20%. O local tem capacidade de realizar 50 procedimentos por dia. Atualmente, conforme a entidade, a média é de nove cirurgias realizadas por mês no hospital neste ano. O processo para recebimento do recurso emergencial segue, atualmente, para a construção da proposta de demanda orçamentária e a estrategia do recurso pelo Estado. Elmano ressaltou que é preciso verificar os processos de contratualização da Santa Casa com a Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, para ter uma definição se a parceria com o Estado envolverá todos os leitos do hospital. “Precisamos ter uma definição se parte dos leitos fica com a Prefeitura e outra parte com o Estado. Da nossa parte, temos interesse em todos os leitos. É uma negociação a ser feita, apresentar ao Governo Federal, apresentar a demanda de valores necessários para que isso seja feito”, comenta o governador.

Conforme o provedor da Santa Casa, Vladimir Spinelli, o hospital vem sofrendo com a falta de recursos financeiros adequados para o financiamento da saúde. "Temos mais de 200 leitos vagos esperando por pacientes que estão nas filas, mas não podem ser atendidos por conta de um sistema que não está funcionando como deveria. "Tem que reforçar com recursos do orçamento público estadual para ter esses serviços prestados”, comenta. A titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Mara Coelho, afirmou que o valor a ser repassado será para além do financiamento dos serviços de saúde. A secretária destacou que o acordo entre os órgãos com a entidade também será voltado também para a supervisão e monitoramento da gestão do hospital. “A gente quer que essa medida seja curativa, que a gente possa renovar a Santa Casa”, disse. O Ministério da Saúde foi procurado pelo O POVO, nesta quinta-feira, 12, para confirmar sobre o acordo firmado entre o órgão federal com a entidade filantrópica.