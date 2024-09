Ataques a ônibus e barricadas são registrados na região Oeste de Fortaleza

Durante as primeiras horas do dia, um ônibus da linha 092 - Antônio Bezerra/Praia de Iracema/Papicu foi apedrejado na Leste Oeste. Não há informações sobre a causa dos ataques.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), alguns passageiros do veículo tiveram escoriações leves. O veículo atingido desviou a rota e foi substituído.

Ainda no início desta manhã, um outro ônibus, da linha 114 - Nova Assunção/Francisco Sá, sofreu uma tentativa de vandalismo no bairro Carlito Pamplona. Nenhum passageiro ficou ferido.