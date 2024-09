Homem tem surto psicótico e é resgatado em condomínio em Fortaleza

A Polícia Militar esteve presente no local e realizou o resgate do homem

Um homem de 27 anos teve um surto psicótico em um condomínio localizado no bairro Parque Iracema, em Fortaleza. O caso foi registrado nesta segunda-feira, 9.

Moradores relataram que perceberam a presença de policiamento e até de atiradores no condomíno durante a ocorrência policial.

Por meio de nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) por volta das 15h30min para prestar apoio a equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Psiquiátrico (Samu Psiquiátrico) no bairro Parque Iracema, em Fortaleza.