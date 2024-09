Grande Pirambu: empresa nega violência em desocupação de terreno que registrou uma morte

Desocupação de um terreno terminou com morte de mulher, lesionada a bala. Caso é investigado Crédito: FÁBIO LIMA

O texto relata ainda que a equipe “foi surpreendida por agressores vindos de fora do terreno, arremessando pedras, ateando fogo e realizando disparos contra todos que se encontravam no local e seus arredores”. Ainda de acordo com a nota, o trator usado na ação foi destruído e incendiado, deixando dois colaboradores feridos. Os mesmos foram encaminhados para uma unidade hospitalar da rede particular de saúde. “A Fiotex não compactua com atos de violência. A empresa está à disposição dos órgãos de segurança para colaborar com as investigações e se solidariza com a família da vendedora Mayane Lima e com todas as outras vítimas. A empresa é proprietária do terreno há mais de 20 anos. O imóvel está registrado na matrícula 3507 do Cartório da terceira zona”, finaliza.

Mulher de 28 anos morre baleada

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma mulher de 28 anos deu entrada em uma unidade de saúde do bairro Pirambu (AIS 8) lesionada com disparos de arma de fogo. A vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Ainda conforme a SSPDS, a desocupação teria sido iniciada por seguranças contratados pela empresa privada. "Outros indivíduos colocaram fogo em entulhos e vegetação em vias do bairro. Os focos de incêndio foram controlados pelos Bombeiros. Dois ônibus também foram danificados", traz a nota. Ataques a ônibus e barricadas Após a tentativa de desocupação do terreno e a morte da mulher, uma série de ataques foi registrada nos arredores na região da Barra do Ceará, em Fortaleza. Barricadas de fogo foram montadas nas avenidas Leste Oeste e Francisco Sá, que dão acesso ao bairro.