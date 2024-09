Cinco linhas de ônibus fazem desvios e 14 param de circular após ataques no Grande Pirambu

Cinco linhas de ônibus de Fortaleza que passam pela região do Grande Pirambu tiveram seus itinerários desviados por causa de tentativas de vandalismo contra veículos, na manhã desta terça-feira, 10. Outras 14 rotas foram temporariamente retiradas de circulação (veja lista abaixo).

De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus de Fortaleza (Sindiônibus), as medidas de desvio e recolhimento dos ônibus objetivam garantir a segurança de funcionários e passageiros após dois ataques que ocorreram nas primeiras horas do dia e feriram levemente alguns passageiros.

Um dos ônibus, que faz a linha 092 - Antônio Bezerra/Praia de Iracema/Papicu, foi apedrejado na Avenida Leste-Oeste. O outro coletivo, da linha 114 - Nova Assunção/ Francisco Sá, foi alvo de uma tentativa de vandalismo frustrada. Ambas as linhas estão na lista de linhas temporariamente fora de circulação.