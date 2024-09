Incêndio atinge área de vegetação próximo ao Terminal do Siqueira, em Fortaleza Crédito: Reprodução/ Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Um incêndio de média proporção atingiu uma área de vegetação próximo ao Terminal do Siqueira, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira, 9. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a equipe foi acionada por volta das 12h40min e deixou o local às 15h39min. No local foram identificados muitos focos de incêndio, contudo, os bombeiros priorizaram os focos próximos a avenida Osório de Paiva, visto que a fumaça estava atrapalhando o fluxo de veículos que trafegavam no trecho. Posteriormente, os outros pontos inseridos na parte interna da vegetação foram extintos.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) enviou duas guarnições de combate a incêndio e um caminhão tanque de apoio para controlar as chamas. Conforme o último levantamento do CBMCE, houve uma diminuição de aproximadamente 37,91% entre janeiro e agosto deste ano em comparação ao mesmo período de 2023. Do total, foram 1.466 (mil quatrocentas e sessenta e seis) ocorrências atendidas até o último dia 28. No ano passado, foram 2.361 (duas mil trezentas e sessenta e uma) até o fim do mês de agosto.