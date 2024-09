Homem apontado como chefe de facção em Fortaleza é preso no Maranhão

Foto de apoio ilustrativo: viatura da Polícia Civil do Estado do Ceará Crédito: Divulgação/SSPDS

Um homem de 40 anos foi localizado e preso pela Polícia Civil do Ceará suspeito de chefiar um grupo criminoso com atuação em Fortaleza. A operação deflagrada nessa quarta-feira, 4, teve o apoio da Polícia Civil do Maranhão (PCMA), já que o mandado de prisão preventiva foi cumprido no outro estado nordestino. Conforme divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as apurações policiais coordenadas pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e pelo Departamento de Polícia Jurídica Especializada (DPJE) apontaram que ele seria o chefe de um grupo criminoso que atua em bairros da capital cearense. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O homem, que tem antecedentes por homicídio qualificado, também é investigado por ser o mandante de homicídios registrados na região da Área Integrada de Segurança 7 – que abrange os bairros Aerolândia, Alto da Balança, Boa Vista, Cajazeiras, Cambeba, Cidade dos Funcionários, Dias Macedo, Edson Queiroz, Jardim das Oliveiras, José de Alencar, Parque Dois Irmãos, Parque Iracema, Parque Manibura, Passaré, Sabiaguaba e Sapiranga.