PF combate tráfico de aves silvestres no Ceará e em outros três estados

Operação conta com apoio do Ibama, e 150 agentes da segurança estão envolvidos no cumprimento de mandados. Investigação começou com a prisão de um cearense, em 2023

Com o objetivo de reprimir o tráfico internacional e o comércio ilegal de aves silvestres, a Polícia Federal cumpre 36 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Ao todo, 150 agentes da segurança, com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), participam da operação deflagrada na manhã desta quinta-feira, 5.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal no Ceará após análise de diversas conversas relacionadas à venda ilícita de aves, oriundas do aparelho celular de um investigado cearense. O homem foi preso em flagrante em 2023 por envolvimento no comércio ilegal de animais silvestres.