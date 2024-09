Bombeiros registram 334 ocorrências de incêndio em veículos entre janeiro e agosto

Entre janeiro e agosto de 2024, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuou em 334 ocorrências de incêndios em veículos. O número apresenta um aumento de 10,96% quando comparado ao mesmo período de 2023, quando foram registrados 301 incêndios em veículos.

Conforme divulgado pelo CBMCE, o ano de 2023 registrou 470 incêndios, sendo maior que os anos de 2022, com 442 ocorrências; 2021, com 336 ocorrências; 2021, com 336 ocorrências; e 2020, com 396 ocorrências de incêndios de veículos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nos meses de março e agosto de 2024, foram registrados 48 incêndios, sendo o maior registro do ano. Em janeiro foram 47 ocorrências, abril e maio foram 43.