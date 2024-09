Latrocínio no Cumbuco: quarto suspeito confessa ter atirado contra casal de turistas

Autor dos disparos foi identificado a partir de novas imagens do dia do crime, conforme a investigação policial Crédito: Mirla Nobre

O suspeito de ter atirado contra o casal vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) em uma pousada na Praia do Cumbuco, no último dia 29 de julho, confessou ter efetuado os disparos contra a macapaense Ruth Mary Silva de Oliveira, 49, e o britânico Philip Donald Eric Gray, 38. O homem de 19 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na última sexta-feira, 30, dentro da sua residência no bairro Passaré, em Fortaleza. Ele é o quarto e último capturado pelo crime, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira, 4. Na ação criminosa, dois homens em uma motocicleta anunciaram o assalto contra o casal no momento em que as vítimas estavam fazendo o checkout da pousada em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, e aguardavam um transporte. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme as investigações, o casal estava com um valor de R$ 40 mil que teria trocado em uma casa de câmbio, informação obtida pelos criminosos e que motivou o assalto contra os turistas. A macapaense morreu no local do crime, e o britânico foi socorrido a uma unidade hospitalar em Caucaia, sendo transferido depois para Fortaleza. A vítima chegou a passar por uma cirurgia, mas ficou paraplégica. A quantia não chegou a ser levada no dia do crime.

De acordo com o titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), delegado Andrade Júnior, inicialmente, o suspeito identificado como Thales Sampaio Magalhães negou envolvimento no crime, mas após a divulgação das imagens e provas do crime confessou a participação. “Disse que foi contratado para participar do crime, que ingressou na pousada, anunciou o assalto, a vítima reagiu, ele tentou puxar a bolsa da vítima. Ee disse que nesse momento ocorreram os disparos”, explicou o delegado durante coletiva de imprensa na sede da Deprotur, na Capital. As investigações indicam que a dupla chegou ao local do crime uma hora antes do crime e perguntou pelo casal, que não estava no momento. Eles retornaram cerca de 40 minutos depois, no momento em que o casal estava na pousada, e anunciaram o assalto.

Outros três suspeitos do crime foram capturados. Um dia após o caso, foram presos Frederico Bruno Ricarte da Silva, 38, apontado por fornecer a logística do crime com a disponibilização de um carro de modelo HB20, e Arthur Edmundo Ferreira Felisberto, 24, que teria dirigido o veículo de apoio à fuga dos executores. No último dia 5 de agosto, João Laurenio Neto, 27, foi preso. Ele é apontado por pilotar a moto que abordou o casal. Thales Sampaio estava na garupa da moto e foi o último preso suspeito de envolvimento no crime, conforme o delegado. O titular da Deprotur informou que, a partir de novas imagens do crime, foi possível identificar o autor dos disparos. O levantamento das imagens mostraram o momento da chegada dos criminosos ao Cumbuco.