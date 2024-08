Três suspeitos do latrocínio em pousada no Cumbuco são denunciados; britânico ferido segue internado

Ministério Público solicitou a quebra de sigilo telefônico dos suspeitos. No crime, uma turista do Amapá foi morta e seu namorado, um britânico, foi baleado e segue internado

Os denunciados são Frederico Bruno Ricarte da Silva, Artur Edmundo Ferreira Felisberto e João Laurênio Neto. Os autos da Polícia Civil apontam que os três agiram em conjunto de forma estruturada e com a divisão de tarefas. Além de citar a "extrema violência, grave ameaça e com uso de arma de fogo", aponta denúncia.

O casal de turistas foi baleado durante um roubo em uma pousada no Cumbuco, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no dia 29 de julho de 2024. Ruth foi morta na ação, enquanto Philip sobreviveu e está internado em Fortaleza.

Três suspeitos do crime que vitimou a turista de Amapá, Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro, 46, e o britânico Philip Donald Eric Gray , 38 anos , foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

Conforme o MPCE, o casal fazia check-out na recepção da pousada e aguardava a chegada de um veículo quando um homem invadiu o local e anunciou o assalto. Houve luta corporal e o criminoso efetuou tiros contra as vítimas. Pertences do casal foram subtraídos na ação.

O atirador fugiu com João Laurênio Neto, apontado como responsável por aguardar o comparsa do lado de fora do estabelecimento. Na fuga, a dupla parou a motocicleta ao lado de um automóvel de apoio, que era conduzido por Artur Edmundo Ferreira Felisberto. Os autos apontam Frederico Bruno Ricarte da Silva como responsável por fornecer o carro para a prática do crime.

O Ministério Público do Ceará solicitou a quebra do sigilo telefônico e de informática de aparelhos celulares apreendidos, a manutenção da prisão preventiva de Frederico Bruno e Artur, além da conversão da prisão temporária de João Laurênio em prisão preventiva.