Latrocínio no Cumbuco: entenda como foi a ação criminosa contra turistas

O delegado Andrade Júnior, titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), detalhou a ação criminosa que vitimou a turista do Macapá Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro, de 46 anos, e o britânico Philip Donald Eric Gray, de 38 anos, em uma pousada no Cumbuco, Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu no último dia 29 de julho.

As informações foram repassadas nessa segunda-feira, 5, durante entrevista na delegacia localizada no bairro Meireles, em Fortaleza, onde a Polícia também divulgou a prisão do quarto suspeito do latrocínio (roubo seguido de morte).

Os dois criminosos chegaram à pousada em uma motocicleta. O passageiro da moto desceu do veículo e entrou na pousada, seguindo em direção ao casal e exigindo a bolsa. Houve reação, e o criminoso efetuou os disparos.