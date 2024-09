Dia do Administrador: escola profissinalizante da Parangaba leva estudantes para evento na Uece

O evento acontece no dia 10 de setembro e promove palestras de profissionais da área que falam da importância do administrador em vários setores do mercado de trabalho

Alunos do curso de Administração da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Joaquim Moreira de Sousa, no bairro Parangaba, em Fortaleza, participarão de evento no campus Itaperi, da Universidade Estadual do Ceará (Uece). No dia 10 de setembro, serão realizadas palestras, entrevistas e atividades em comemoração ao Dia do Administrador.

O evento será direcionado aos 120 estudantes do curso de Administração em nível técnico da instituição. Segundo os organizadores, os estudantes do primeiro ano do curso de Administração da EEEP Paulo VI, que fica no Jardim América, também vão participar.

Ainda de acordo com informações dos organizadores, o evento está sendo realizado com recursos materiais e monetários vindos por meio de patrocinadores. Objetivo é contribuir com o reconhecimento da profissão do administrador.