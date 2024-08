Ceará supera meta nacional do Ideb no ensino fundamental e fica abaixo no ensino médio em 2023

O ministro da Educação, Camilo Santana, e representantes da pasta divulgaram nesta quarta-feira, 14, os resultados do Ideb 2023 Crédito: João Paulo Biage/O POVO

O Ceará atingiu taxa de 6,6 nos anos iniciais do ensino fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, divulgado nesta quarta-feira, 14, pelo Ministério da Educação (MEC). Ensino médio, que ficou abaixo da meta, com 4,3, ainda é desafio. O índice mede o aprendizado e o desempenho dos alunos brasileiros. Esta edição é a primeira realizada no cenário de pós-pandemia. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A nota dos anos iniciais supera a meta nacional para a etapa, composta pelo período do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, fixada em 6 pontos. A taxa do Ceará foi maior do que a do Brasil (6) na edição de 2023.

Nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, o índice do Ceará ficou em 5,5, também atingindo a meta nacional. Já o ensino médio ficou abaixo da meta de 5,2, com o Estado pontuando 4,3. Nenhum estado atingiu a meta do ensino médio no Ideb. O que é o Ideb? O Ideb é composto pela taxa de aprovação dos alunos nos anos finais de cada etapa analisada e a média do desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática apuradas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).