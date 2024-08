Vini Jr. investirá R$ 20 milhões para reativar escola pública como sede de projeto

Instituto do astro venceu cessão do terreno em São Gonçalo onde funcionava Ciep Porto do Rosa Intercultural Brasil - Rússia

A cessão do terreno tem vigência de dez anos, mas há possibilidade de renovação, segundo informações do ‘O Globo’. O próximo passo do projeto liderado por Vinicius e seus representantes tem como meta recuperar o local com atividades para fins educacionais e sociais de forma gratuita.

A Secretaria de Estado da Casa Civil afirmou que o projeto se apresentou de forma solitária ao chamamento público aberto em junho para cessão do terreno. O acordo firmado prevê um investimento de R$ 20 milhões em reformas para que haja possibilidade de atender cinco mil pessoas no centro social.

O Instituto Vini Jr. vai ganhar uma grande sede social em São Gonçalo para ocupar um terreno desativado há cerca de dez anos. O projeto do astro do Real Madrid venceu a cessão da área que funcionava o Ciep Porto do Rosa Intercultural Brasil – Rússia, no bairro onde cresceu o atacante. O centro social promoverá educação, esporte e cultura gratuitamente para cinco mil pessoas.

Instituto Vini Jr.

O projeto do astro do Real Madrid funciona atualmente no escritório localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Contudo, conta com diversos centros de tecnologias instalados em escolas municipais. O Instituto recentemente ampliou o leque em educação nas camadas mais populares do país e investiu de forma inédita em uma escola em Cabrobó, no Nordeste, em Pernambuco.

O Instituto trabalha apoiado em três pilares: educação como base, tecnologia como ferramenta e futebol como linguagem. A missão do projeto envolve apoio às escolas públicas do país na construção de novos modelos de ensino-aprendizagem.

A escola escolhida em Cabrobó, a Brígida de Alencar, contemplou cerca de 40 alunos – do 1º ao 5º ano do Fundamental – com enxoval tecnológico. O local recebeu televisores, notebook, tablets e smartphones para que os alunos tenham acesso ao Aplicativo Base – um software educacional desenvolvido pelo Instituto.