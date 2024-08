Alunos de escola pública no Pirambu receberão atendimento oftalmológico e óculos

A Escola Municipal Cristo Redentor, no bairro Pirambu, em Fortaleza, receberá atendimento oftalmológico, nesta sexta-feira, 23, com entrega de 82 óculos de grau para os estudantes que necessitem do uso. A ação conta com o apoio das empresas Ferrovia, Rotary Club e Onesight.

Além da entrega de óculos de grau, os alunos serão contemplados com exames realizados por médicos oftalmologistas, auxiliares de consultório e técnicos em óptica. No primeiro semestre deste ano foram realizados exames oftalmológicos com os estudantes e foi detectado que alguns tinham problemas de visão.

De acordo com João Araújo, diretor do protocolo Rotary, todos os alunos da escola passaram por uma triagem, onde foi possível ver quem precisava do óculos de grau. “Todos os 752 alunos da escola passaram por triagem, e foi detectado que muitos alunos precisam usar óculos. Pensando nisso, decidimos realizar essa ação”, informou João.