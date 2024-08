Quinteto de Sopros faz concerto gratuito na Escola Pública de Música

Além do concerto musical, o Quinteto de Sopros Alberto Napomuceno ministrará oficinas de instrumentos para alunos da Escola Pública de Música e interessados nos instrumentos do grupo

Na próxima segunda-feira, 19, o Quinteto de Sopros Alberto Nepomuceno é atração da Temporada dos Ventos da Escola Pública de Música. Destacando a diversidade dos instrumentos aerofônicos com artistas e professores locais, a apresentação ocorre no Anexo Vila das Artes, às 18 horas.

No evento gratuito, o Quinteto Alberto Nepomuceno transitará pelo repertório tradicional do grupo, assim como arranjos de músicas brasileiras elaborados para essa formação. Liduino Pitombeira, Pixinguinha, Piazzolla, Waldir Azevedo e Jacob do Bandolim, são alguns dos compositores presentes na apresentação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além do recital aberto ao público, o grupo também irá ministrar oficinas de instrumentos, como flauta, oboé, clarinete, fagote e trompa, às 16 horas. Podem participar das aulas alunos da Escola e pessoas interessadas nos instrumentos musicais.