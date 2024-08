Alunos de escola pública em Senador Pompeu vencem Jornada de Foguetes 2024

Os alunos atingiram a marca de 260 metros com o lançamento do foguete e venceram a competição. A escola foi uma das cinco instituições do Ceará escolhidas para participar da MOBFOG deste ano

Os alunos da Escola Estadual de Educação Profissional Professor José Augusto Torres, localizada no município de Senador Pompeu, que fica a 282,98 km da Capital, atingiram a marca de 260 metros com o lançamento de um foguete e venceram a Jornada de Foguetes 2024, no último dia 8. O evento é promovido pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e ocorreu no Rio de Janeiro.



A escola foi uma das cinco instituições do Ceará escolhidas para participar da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) deste ano.

A MOBFOG é uma olimpíada experimental que conta com quatro níveis. Podem participar os alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio.