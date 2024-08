Suspeito de matar casal na Maraponga está internado em estado grave

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Ele foi baleado acidentalmente por um dos comparsas na dupla execução. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Paulo Gleison foi atingido no abdômen e está, sedado e entubado, em estado grave, no Instituto Dr. José Frota (IJF).

Paulo Gleison de Castro Soares, conhecido como PG, de 34 anos, foi preso, instantes após o duplo assassinato , após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Itaperi.

A Justiça decretou, nessa quarta-feira, 28, a prisão preventiva do homem autuado em flagrante por suspeita de envolvimento no assassinato de um casal na noite da última segunda-feira, 26 , no bairro Maraponga , em Fortaleza .

A Polícia Civil segue em busca dos demais suspeitos de envolvimento na dupla execução. Pelo menos, dez homens participaram do crime. Um carro e uma moto que teriam sido utilizados no duplo homicídio foram encontrados abandonados.

Paulo Gleison foi reconhecido nas imagens que flagraram o momento da execução. “A gravidade em concreto da conduta atribuída ao flagranteado é bastante elevada, há informações de que o autuados se reuniram para praticar um duplo homicídio, mediante diversos disparos de arma de fogo, sem que as vítimas tivessem a mínima chance de defesa”, afirmou na decisão de audiência de custódia o juiz Cláudio Augusto Marques de Sales.

No APF, é informado existirem “rumores” de que o carro em que o casal foi assassinado havia sido usado em um homicídio registrado no domingo, 25, na rua 26º Batalhão, localizada também no bairro Maraponga.



As vítimas foram identificadas como Thiago Noronha da Silva, de 35 anos, e Fernanda Ingryd Fernandes Pereira, de 22 anos.

Como O POVO mostrou na terça-feira, 27, Thiago já havia sido apontado como integrante da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) em um inquérito que investiga um assassinato ocorrido em janeiro no bairro Praia do Futuro II.