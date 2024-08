Casal de 19 e 21 anos é morto a tiros no Cedro, no Interior do Ceará

Uma mulher de 21 anos e um homem de 19 anos foram mortos a tiros na tarde desta terça-feira, 23, no município do Cedro, localizado na região Centro-Sul do Estado. No momento do crime, o casal estava em uma casa da localidade de Sítio Agrovila.



O imóvel foi invadido pelos criminosos, que dispararam contra as vítimas. Os jovens, que não tiveram os nomes divulgados, morreram no local.



Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Delegacia Municipal de Cedro investiga o caso.