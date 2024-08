Homem é morto a tiros dentro de supermercado em Quixadá

Câmeras de vigilância mostraram que os assassinos usavam capacetes e chegaram disparando à queima-roupa contra a vítima, que morreu no local do crime

Um homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira, 28, no Centro de Quixadá, município localizado a 169 quilômetros da Capital. Um jovem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros dentro de um supermercado.



As câmeras de vigilância do estabelecimento flagraram a execução. As imagens mostram dois homens chegando ao supermercado usando capacetes e atirando à queima-roupa contra a vítima. O homem morreu no local do crime.



Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Delegacia Regional de Quixadá investiga o caso.