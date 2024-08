Vigilante é rendido e tem arma roubada em estação de metrô em Fortaleza

Um homem que atua como vigia de uma estação de metrô foi agredido, rendido e teve sua arma roubada por um criminoso durante o horário de serviço. O caso ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 26, em uma estação de metrô no bairro Parque Albano, em Caucaia, município distante 16 km de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi lesionada e socorrida para uma unidade hospitalar daquela região.

Ainda conforme a pasta, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do crime de roubo e que o ocorrido está sendo investigado pelo 18º Distrito Policial.