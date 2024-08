PMCE apreende 47 pacotes de cigarros paraguaios na Praia do Futuro

A Polícia Militar do Ceará apreendeu 47 pacotes de cigarros paraguaios na Praia do Futuro, em Fortaleza, nesta terça-feira, 27.

De acordo com a Polícia Militar, durante o patrulhamento de rotina os militares visualizaram duas pessoas com conduta considerada suspeita. Os dois estavam em um veículo em via pública.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme a corporação, no momento da abordagem a Polícia verificou os cigarros e realizou a prisão em flagrante dos dois. Ambos foram conduzidos à sede da Polícia Federal junto do material apreendido.