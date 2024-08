Suspeito de matar turista no Moura Brasil tem prisão preventiva decretada

Piauiense é morto a tiros no bairro Moura Brasil, em Fortaleza Crédito: Whatsapp/O POVO

A Justiça decretou, nesse sábado, 24, a prisão preventiva de Raphael Feitosa Paiva, de 20 anos. Ele havia sido preso, na madrugada de quinta-feira, 22, suspeito de matar o turista piauiense Aldete Rogério Saldanha, de 58 anos, na comunidade do Oitão Preto, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. Raphael foi preso na tarde de quinta no bairro São Gerardo, ocasião em que um outro homem também foi preso em flagrante em posse de uma pistola calibre 25 e munições, já no bairro Álvaro Weyne. Aílton Fabrício Serafim dos Santos, porém, foi liberado mediante pagamento de fiança. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em relação a Raphael, representação do Ministério Público Estadual (MPCE) apontou que informações colhidas pelos policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e depoimentos de testemunhas indicam-no, “sem sombra de dúvida”, como um dos autores do homicídio.