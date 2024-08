Vídeos mostram dupla ordenando que comerciantes encerrem atividades na PI

Neste sábado, 24, Francisco Henrique da Costa Leite, de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar. Auto de Prisão em Flagrante (APF), ao qual O POVO teve acesso, aponta que as ordens foram decorrentes da morte de um homem que seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em confronto com PMs.

Vídeos registrados por câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que dois homens , em uma bicicleta e um patinete, foram até ambulantes da Praia de Iracema , em Fortaleza , determinar que eles deveriam encerrar as atividades . As imagens foram feitas na noite dessa sexta-feira, 23.

Em depoimento à Polícia Civil, Francisco Henrique afirmou que estava trabalhando em um box da Praia de Iracema quando um desconhecido mostrou uma foto no celular em que havia uma ordem para que todos os comércios do bairro fossem fechados.

Além de ambulantes, as ameaças de faccionados fizeram com que outros estabelecimentos fechassem as portas na sexta e no sábado. Nesse dia 24, pelo menos, três estabelecimentos na Praia de Iracema deixassem de funcionar.