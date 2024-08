Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de turista do Piauí em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu um homem suspeito de envolvimento na morte do turista do Piauí de 58 anos que foi assassinado a tiros no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, nessa quarta-feira, 21. Prisão aconteceu no bairro São Gerardo, nesta quinta-feira, 22, um dia após o crime.

Vítima, identificada como Aldete Rogério Saldanha, foi alvejada enquanto passava de carro pela região. O POVO apurou que o piauiense estava na Capital para participar de um evento automotivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quando voltava para o hotel onde estava hospedado, o caminho indicado pelo GPS fez com que ele passasse pela comunidade 'Oitão Preto', no Moura Brasil. Duas outras pessoas estavam no veículo quando ele foi atingido pelos disparos, mas elas conseguiram correr pelas vielas e não se feriram.