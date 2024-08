Colisão entre carro e moto mata homem no bairro Joaquim Távora

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um acidente entre um carro e uma moto foi registrado na manhã deste sábado, 24, no cruzamento das ruas Professor Carvalho e Castro Alves, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. A colisão resultou no óbito de um homem identificado como Nilson, que trafegava na moto.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que Nilson morreu no local do acidente. “De acordo com informações iniciais, um motociclista trafegava em alta velocidade, quando o condutor de um carro avançou a preferencial”, disse a pasta, que acrescentou que o 4º Distrito Policial investiga o caso.