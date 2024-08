Turistas sobreviventes de ataque no "Oitão Preto" estão traumatizados, afirma familiar

Familiares dos dois turistas sobreviventes do ataque na comunidade "Oitão Preto", em Fortaleza, relatam que eles estão traumatizados com a situação de violência que viveram. Os homens estavam no mesmo veículo que Aldete Rogério Saldanha, de 58 anos, morto na ação.

O grupo seguia o caminho do GPS para ir a um hotel e acabou entrando na comunidade, na quarta-feira, 21. Criminosos os abordaram, eles entraram numa rua sem saída e o carro foi alvejado.

"Ele está traumatizado demais, não ficou bem e está muito assustado. Um homem que nunca tinha sido assaltado passar por um negócio desses... ele começou a trabalhar como revendedor de peças e colocou uma loja, está com quase 20 anos trabalhando com isso. Sempre vai para esses eventos representar as empresas e foi com outros empresários. A família está abalada", aponta o familiar de um dos sobreviventes.