Marcha Pelo Clima Ceará leva população às ruas neste sábado, 24; veja fotos

FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-08-2024: Marcha pelo Clima, organizada por entidades e o Green Peace Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Também foram focos da ação o protesto contra a instalação de usinas eólicas no mar e a mineração de urânio no Ceará. “A iniciativa se deu a partir de vários coletivos, entre eles o Greenpeace Fortaleza. É a primeira vez que está acontecendo na periferia de Fortaleza. Antes a marcha era realizada em áreas mais centrais da cidade. A ideia da mudança surgiu porque o tema deste ano é racismo ambiental.”, afirmou Daniel Victor da Silva, estudante de Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC) e ativista do Greenpeace Fortaleza. FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-08-2024: Marcha pelo Clima, organizada por entidades e o Green Peace Fortaleza. Na foto, Daniel Victor da Silva, de 25 anos, ativista Green Peace Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

“Falar sobre o clima ainda é um estranhamento, e não somente para as pessoas da minha idade, porque elas simplesmente não estão familiarizadas com o tema. Quando se fala em ‘natureza’, se pensa que é só floresta e praia, sendo que falar de natureza também é abordar a falta dela, assim como a falta de saneamento básico e as mudanças climáticas.”, pontuou a jovem. FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-08-2024: Marcha pelo Clima, organizada por entidades e o Green Peace Fortaleza. Na foto, Tamara Cristina Almeida, de 20 anos. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS “É muito importante trazer essa discussão para a periferia porque muito se responsabiliza o pobre, ao dizer que é ele que está jogando lixo no chão e acabando com o meio ambiente, sendo que a gente é a parcela da população que mais sofre com as degradações ambientais e que menos poluem.”, conclui.