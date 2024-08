Neymar: Justiça define sentença sobre dano ambiental em lago de mansão

Construção no imóvel do jogador do Al-Hilal foi alvo de ação das autoridades e quase resultou na prisão do pai do ídolo santista Crédito: Jogada 10

O atacante Neymar obteve uma vitória na Justiça sobre a ação relativa à reforma do lago de sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A decisão consta do dia 2 de agosto. As informações são do Uol. O tribunal tomou a decisão de acordo com relatórios do INEA (Instituto Estadual do Ambiente) favoráveis ao jogador do Al-Hilal em relação a prefeitura carioca. Nos documentos, a acusação sobre possíveis danos ambientais foi descartada, o que anula a obrigatoriedade de um licenciamento ambiental. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Justiça já havia negado um recurso da prefeitura para derrubar uma liminar que suspendeu a ação administrativa que interditou o local e aplicou uma multa ambiental de R$ 16 milhões contra o jogador. Atualmente, Neymar move uma ação contra o município do Rio onde busca a retratação pela exposição gerada com o caso. Os representantes do ídolo santista entendem que houve abuso de poder e ilegalidade por parte do poder municipal. Prisão de Neymar pai e multas A operação sobre a interdição do local ocorreu no dia 22 de junho de 2023. Na época, Neymar da Silva Santos, pai do jogador, recebeu voz de prisão após uma discussão com a secretária do Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto. O empresário, porém, seguiu em liberdade.