Racismo ambiental: você sabe o que é?

Padrões de renda, raça e local em que se vive definem quem são as populações mais impactadas pelo racismo ambiental; entenda o que é

Os efeitos da emergência climática global se manifestam de forma territorialmente desigual nas cidades. Nos noticiários, recorrentes matérias sobre crises ambientais direcionam a atenção para a expressividade intensa de quais vítimas são as mais afetadas. Seus marcadores sociais se voltam sistematicamente para a cor, a renda e o endereço.

Compõem o chamado déficit habitacional famílias ou pessoas que vivem, basicamente, em três situações: em casas extremamente precárias ou improvisadas, que dividem uma mesma residência com outra família; ou que pagam um aluguel tão caro que precisam decidir se compram comida ou arcam com a despesa mensal.

Casos de injustiça ambiental se expressam de maneira relacional ao território ocupado por pessoas racializadas, e uma das consequências mais expressivas se solidifica no déficit habitacional brasileiro.

Nessa perspectiva, o racismo ambiental se refere a políticas, práticas e a diretrizes ambientais que afetam diretamente e de forma desvantajosa determinados indivíduos, grupos ou comunidades com base na cor ou na raça, o que pode ser reforçado por instituições governamentais, jurídicas, econômicas e políticas.

“Independente da cidade, você consegue perceber que as áreas onde estão a maioria dos lixões, dos cemitérios, dos escoamentos dos esgotos é onde se encontram pessoas negras e periféricas. É através desse olhar que a gente percebe o racismo ambiental”, afirma Marina Marçal.

Para entender tal problemática imbricada no conceito de “racismo ambiental”, Marina Marçal, advogada e especialista em Conflitos Sociais, Rurais e Urbanos, explica como o meio ambiente e o meio social não devem ser entendidos como dimensões separadas ou antagônicas.

Para saber mais sobre essa problemática social, ouça o debate com a repórter do O POVO, Catalina Leite:

O Brasil tem 3,9 milhões de pessoas (62% negras) que vivem em 13.297 áreas de risco. Dessas, quatro mil localidades são classificadas como de "risco muito alto", de deslizamentos e inundações, por exemplo. Já o número de áreas classificadas como de "risco alto" é de 9.291.

Os dados podem ser visualizados no painel do Serviço Geológico do Brasil, vinculado ao Ministério de Minas e Energia.



O que o racismo ambiental pode causar?



Conforme Marina, “o racismo ambiental é um mecanismo pelo qual as sociedades desiguais, do ponto de vista econômico, destinam a maior parte dos danos causados por crises climáticas”