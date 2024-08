Motorista para ônibus na 10ª Região Militar após ser ameaçado para deixar homem descer sem pagar

Após identificar comportamentos suspeitos de três pessoas dentro do coletivo que faz a linha 011 Circular I/Centro, o motorista do veículo dirigiu em direção ao quartel da 10ª Região Militar, no Centro de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 22.

Uma viatura do Raio que passava no local, em busca dos suspeitos de atirarem em um tiurista do Piauí, também nesta manhã, se deparou com as pessoas informando sobre o coletivo. Após averiguação, constatou que, na verdade, o motorista estava sendo ameaçado para que deixasse uma pessoa em situação de rua descesse sem pagar.

Os suspeitos, que eram adolescentes, de acordo com a Polícia Militar e o Sindiônibus, foram abordados e estavam armados com facas. Eles foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e, de acordo com PM, já possuem antecedentes por atos infracionais. Nenhum dos passageiros teve os pertences roubados.