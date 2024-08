George Lima "testa" serviço público e pega ônibus em terminal da Messejana

O candidato a prefeito de Fortaleza pelo Solidariedade, George Lima, e sua vice, Rachel Girão (Solidariedade), andaram de ônibus na Capital nesta quarta-feira, 21, em ação de campanha eleitoral. O político e empresário admitiu que não utilizava o transporte público desde a infância e queria entender a realidade da população fortalezense.

“É conhecer melhor, conhecer de perto, porque nós não somos demagogos. A gente realmente, eu e a minha vice, Rachel, andamos de carro todo dia. Tivemos esse privilégio, mas a gente tem que conhecer a realidade do que o povo está precisando, estamos testando o serviço público”, explicou George, completando que “vê a desaprovação do prefeito (Sarto) e nas propagandas (do pedetista) está tudo maravilhoso”.