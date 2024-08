Pelo menos 27 turistas indianos morrem em acidente de ônibus no Nepal

Vinte e sete pessoas morreram, nesta sexta-feira (23), no Nepal, em um acidente de ônibus no qual viajavam turistas indianos e que caiu em um rio a partir de uma rodovia, informaram as autoridades locais.

"Das 43 [pessoas que estavam a bordo], um total de 27 morreu", declarou à AFP Janardan Gautam, um funcionário do distrito de Tanahun, no centro do país.

Os socorristas tiveram que tirar os passageiros do rio Marsyangdi.