Acidente de ônibus no Irã mata 28 peregrinos paquistaneses

Ao menos 28 peregrinos paquistaneses que viajavam ao Iraque para um ritual religioso islâmico morreram quando o ônibus sofreu um acidente no centro do Irã, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira.

Os peregrinos paquistaneses atravessavam o Irã para chegar ao Iraque, onde participariam na celebração do Arbain, uma das principais festas do calendário xiita que marca os 40 dias de luto pelo martírio do imã Hussein, neto do profeta Maomé.

Quase 22 milhões de peregrinos participaram no ano passado da festividade na cidade iraquiana de Karbala, onde Hussein está sepultado, segundo os números oficiais. Este é um dos maiores eventos religiosos do mundo.

