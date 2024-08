Morre brasileiro que virou meme após dançar em teto de ônibus

Segundo jornais locais, como o 78.ru e o REN TV, a briga teria acontecido na Ilha Krestovsky, em São Petersburgo. Antes mesmo de Jonathan e o rapaz russo entrarem no iate, uma breve confusão já teria ocorrido entre os dois. Porém, o capitão do barco decidiu que ambos poderiam embarcar.

Jonathan havia recém-chegado à Rússia. O brasileiro estava acompanhado por Ivan Semchuk, com quem havia se casado e estava no local para visitar os familiares do cônjuge.

Já a bordo do veículo, mais um tumulto aconteceu entre os dois, e ambos teriam caído no mar . Jonathan, por não saber nadar, morreu vítima de afogamento , enquanto o outro homem conseguiu se salvar.

Familiares, amigos e fãs de Jonathan Oliveira, que somava pouco mais de 15 mil seguidores em seu Instagram, deixaram suas lamentações e despedidas na rede social do brasileiro.

"Eu estava no dia em que ele dançou no ônibus. Aquele dia foi incrível. Meus sentimentos", escreveu um internauta, relembrando o episódio que tornou Jonathan viral.

"Te conheci por causa do vídeo no ônibus e fiquei muito tocada com a notícia. No vídeo, dá para ver como você era alegre e cheio de vida. Descanse em paz, divo."