Acidente no VLT: vídeo mostra momento em que carro é atingido

Cinco pessoas estavam no carro. Destas, três morreram: Enzo Alves Dantas, de seis anos; Auricélia Alves de Medeiros, de 42 anos; e Maria do Patrocínio Alves Medeiros, de 72 anos. Os três eram filho, irmã e mãe da motorista.

Nas imagens é possível ver o momento em que o carro atravessa a linha férrea enquanto a cancela - barreira física que impede o trânsito de veículos no trilho- está em movimento de descida, sinalizando que o VLT estava se aproximando do trecho. O automóvel acelera, passa a cancela e, em seguida, é atingido pelo vagão.

Em comunicado, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) explicou que a sinalização estava funcionando no momento do acidente e que um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado para apurar as circunstâncias do acidente.