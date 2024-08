Acidente no VLT: moradores afirmam que sinalização apresenta problemas

Por meio de nota, o Metrofor afirmou que "as sinalizações do local estavam em funcionamento no momento do acidente". Veja outros acidentes com VLT no Ceará

José Amorim da Silva Cruz, almoxarife e também morador do Vila União, afirma que as informações das pessoas quando o acidente aconteceu eram de que a cancela não estava funcionando. "Estava no prego há um tempo já. A motorista confiou na cancela e não ouviu o trem buzinando", relata.

"Já houve vários acidentes aqui, a cancela não funciona. Os dois sinais também não funcionam. Tem dia que a cancela cai de uma vez e passa o dia todinho, a gente precisa ir lá e quebrar aquela cano (pra ajeitar)", afirma o auxiliar de serviços gerais, Robério Abrantes, morador do bairro Vila União, onde fica o cruzamento do VLT onde o acidente aconteceu. Ele conta que já passou pela situação de passar pelo trilho e, mesmo com a cancela alta, avistar um trem se aproximando. "Mas eu conseguiu ouvir o barulho", frisa.

Moradores do entorno onde um acidente entre um veículo e um vagão do VLT, em Fortaleza, deixou três pessoas mortas na manhã desta quinta-feira, 15, afirmam que a sinalização apresentava problemas. As linhas de Veículo Leve sobre Trilhos passam passagens de nível que cruzam ruas e avenidas. Os locais precisam ter as seguintes sinalizações: placa "pare, olhe e escute", cancela, luzes, alertas sonoros e sinalização horizontal.

Dos cinco sistemas metroviários operados pelo Metrofor, quatro possuem cruzamento com ruas e avenidas. São 75 cruzamentos presentes nas linhas Oeste, Nordeste, VLT de Sobral e VLT do Cariri. Pontos que já registraram outros acidentes. No dia 25 de julho, no Crato, um trem bateu em uma barreira de proteção e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. De acordo com o Metrofor, “o trem que deveria parar seu trajeto na estação, acabou colidindo com a barreira de segurança”.

Por meio de nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) afirmou que "as sinalizações do local estavam em funcionamento no momento do acidente".

Em 2023, uma caminhonete colidiu em um trem do VLT, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. No carro, estavam o motorista, uma mulher grávida e duas crianças. Apesar dos danos gerados nos dois veículos, principalmente na caminhonete, ninguém ficou ferido. Por nota, Metrofor informou que o acidente ocorreu após o carro invadir a via férrea “desrespeitando as sinalizações no local e a visível aproximação do VLT”.



Em 2022, outra colisão entre um carro e um VLT, na linha Oeste, em Fortaleza. Ninguém ficou ferido. Segundo Metrofor, o abalroamento aconteceu devido à invasão da via férrea pelo carro, que teria desrespeitado as sinalizações do local e a visível aproximação do VLT da linha oeste.

Em outubro de 2019, a colisão foi entre um caminhão e um trem do VLT, em Caucaia. Um mês antes, a colisão entre dois trens deixou 38 pessoas feridas.