Vítimas de acidente com VLT eram da mesma família e voltavam da praia

O carro, modelo Toyota Yaris sedan, ficou completamente destruído no acidente Crédito: FERNANDA BARROS

As cinco pessoas vítimas do acidente com o VLT nesta quinta-feira, 15, eram da mesma família e voltavam da praia. A informação é de um familiar dos ocupantes do veículo. Na colisão entre o automóvel e o VLT três pessoas morreram, sendo duas mulheres e uma criança do sexo masculino, e outras duas ficaram feridas. Enzo Alves Dantas, de 6 anos, a avó do menino, Maria de Fátima, 72 anos, e a cunhada da motorista, Maria Auricélia Alves de Medeiros, 38 anos, foram as vítimas que morreram na colisão. O trem arrastou o carro até chegar em um ferro de trilho, que amassou o veículo. De acordo com um parente das vítimas, a família chegou a fazer publicações na Internet brincando na praia antes do acidente.