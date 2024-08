Vítimas de acidente entre carro e VLT são sepultadas em Fortaleza

Os três corpos foram enterrados no cemitério Parque da Paz Crédito: FÁBIO LIMA

O POVO esteve presente no enterro e pôde acompanhar os momentos de comoção entre os entes queridos. Centenas de pessoas se dividiram entre a capela e os corredores do cemitério durante a despedida. Entre as presentes esteve Aurilene Alves de Medeiros, 40, mãe de Enzo, irmã de Maria Auricelia e filha de Maria do Patrocínio. Ela conduzia o carro no momento da colisão com o VLT, sofreu lesões na perna, mas foi liberada pelo hospital para comparecer ao Parque da Paz. Ela morava junto com a criança em uma residência do bairro Vila União, onde também vivem o esposo e a sogra.

Segundo informações de familiares, a outra sobrevivente, Francisca das Chagas, 82, teve complicações no quadro clínico e está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em um hospital particular da Capital. Entre os momentos de dor dos parentes, foi possível ouvir diversas reclamações sobre a cancela do VLT, a qual moradores já haviam relatado o mau funcionamento ao O POVO. Durante a missa, pessoas próximas à família reforçaram a denúncia de que a sinalização do local é precária e gera riscos para a população. A rádio O POVO CBN esteve presente no local do acidente durante a manhã desta sexta-feira e presenciou funcionários do Metrofor trabalhando no ponto da colisão. Nas primeiras horas da manhã, a cancela estava funcionando e o VLT trafegando no trecho normalmente. Confira imagens: