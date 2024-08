Ex-arcebispo de Fortaleza, dom José é internado em UTI para tratar de infecção

"A infecção está quase totalmente controlada e espera-se que ele receba alta médica no início da próxima semana. A Arquidiocese de Fortaleza pede a todos que continuem suas orações por dom José Antonio, desejando uma rápida recuperação e retorno ao convívio de todos", destacou órgão em nota.

Dom José atuou como Arcebispo de Fortaleza no período de 1999 a 2023. Em dezembro último ele se despediu do cargo, que foi assumido por dom Gregório no dia 15 do mesmo mês.